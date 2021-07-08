Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli Nabil Dirar'a Başakşehir kancası! Aykut Kocaman çok isityor

Yeni sezon öncesi bazı futbolcularıyla yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe'de gönderilecek isimlerin başında Nabil Dirar geliyor. Hem yüksek yıllık kazancı hem de değişen yabancı sınırı nedeniyle gözden çıkarılan Faslı futbolcuya tanıdık bir talip çıkması ise sarı-lacivertli yönetimi sevindirdi.

KOCAMAN ÇOK İSTİYOR

Takımdan ayrılmamak için direttiği öne sürülen Dirar'a Başakşehir'in talip olduğu öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre; Aykut Kocaman'ın, eski öğrencisi olan Faslı yıldızın transferi için yönetime talepte bulunduğu belirtildi.