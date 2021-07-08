Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli Nabil Dirar'a Başakşehir kancası! Aykut Kocaman çok isityor

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli Nabil Dirar'a Başakşehir kancası! Aykut Kocaman çok isityor

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadroda düşünülmeyen futbolculardan biri olan Nabil Dirar, takımdan ayrılmamak için diretirken, konuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Faslı yıldıza Başakşehir'in talip olduğu öğrenildi. Özellikle Aykut Kocaman'ın eski öğrencisini çok istediği kaydedildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 10:50
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli Nabil Dirar'a Başakşehir kancası! Aykut Kocaman çok isityor

Yeni sezon öncesi bazı futbolcularıyla yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe'de gönderilecek isimlerin başında Nabil Dirar geliyor. Hem yüksek yıllık kazancı hem de değişen yabancı sınırı nedeniyle gözden çıkarılan Faslı futbolcuya tanıdık bir talip çıkması ise sarı-lacivertli yönetimi sevindirdi.

KOCAMAN ÇOK İSTİYOR

Takımdan ayrılmamak için direttiği öne sürülen Dirar'a Başakşehir'in talip olduğu öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre; Aykut Kocaman'ın, eski öğrencisi olan Faslı yıldızın transferi için yönetime talepte bulunduğu belirtildi.

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