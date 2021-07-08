Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Mesut Özil'e özel 'Mavi Kart' uygulaması!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe 'de gündem yabancı oyuncu sayısı... Kadrosunda 17 yabancı futbolcu olan sarı-lacivertli takım bu sayıyı aşağı çekebilmek için bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor. Öte yandan takımın Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil için de yeni bir plan devrede. İşte detaylar...

Akşam'da yer alan habere göre Süper Lig'de bir takım en fazla 28 oyuncuyu TFF'ye bildirecek. Federasyonun açıklamasında; 'en az 14 futbolcunun Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip olması zorunludur' maddesi bulunuyor. Kalan 14 isim yabancı olacak. Fakat Fenerbahçe'de Mesut Özil, Türk olmasına rağmen Alman vatandaşı ve bu kritere uymuyor. Özil'in 'Mavi Kart' uygulaması sayesinde Türk statüsünde olması bekleniyor.