Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Mesut Özil'e özel 'Mavi Kart' uygulaması!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Mesut Özil'e özel 'Mavi Kart' uygulaması!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi yabancı oyuncuların sayıca fazla olması sarı-lacivertli kulübü düşündürüyor. TFF'nin talimatları gereği kadrosunda 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek olan Fenerbahçe, Türk asıllı Alman vatandaşı Mesut Özil için özel bir uygulamayı devreye koymaya hazırlanıyor. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 09:47
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Mesut Özil'e özel 'Mavi Kart' uygulaması!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem yabancı oyuncu sayısı... Kadrosunda 17 yabancı futbolcu olan sarı-lacivertli takım bu sayıyı aşağı çekebilmek için bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor. Öte yandan takımın Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil için de yeni bir plan devrede. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Mesut Özil'e özel 'Mavi Kart' uygulaması!

Akşam'da yer alan habere göre Süper Lig'de bir takım en fazla 28 oyuncuyu TFF'ye bildirecek. Federasyonun açıklamasında; 'en az 14 futbolcunun Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip olması zorunludur' maddesi bulunuyor. Kalan 14 isim yabancı olacak. Fakat Fenerbahçe'de Mesut Özil, Türk olmasına rağmen Alman vatandaşı ve bu kritere uymuyor. Özil'in 'Mavi Kart' uygulaması sayesinde Türk statüsünde olması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Mesut Özil'e özel 'Mavi Kart' uygulaması!

Fenerbahçe'deki yabancı oyuncular şöyle: Attila Slazai, Steven Caulker, Marcel Tisserand, Mathias Zanka, Mauricio Lemos, Filip Novak, Luiz Gustavo, Miha Zajc, Jose Sosa, Dimitrios Pelkas, Mame Thiam, Diego Perotti, Samuel Osayi, Nabil Dirar, Mbwana Samatta, Enner Valencia ve Kemal Ademi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Mesut Özil'e özel 'Mavi Kart' uygulaması!

MAVİ KART NEDİR?

Mavi Kart sayesinde kişiler kısaca, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler, belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler.

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