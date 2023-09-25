Haberler Barcelona Barcelona Patrick Kluivert'ın oğluyla sözleşme imzaladı!

Barcelona Patrick Kluivert'ın oğluyla sözleşme imzaladı!

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert'ın 16 yaşındaki oğlu Shane Kluivert ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 18:12
Barcelona Patrick Kluivert'ın oğluyla sözleşme imzaladı!

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) takımı Barcelona, Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert'ın 16 yaşındaki oğlu Shane Kluivert ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Barcelona'nın sosyal medyadaki Türkçe hesabından yapılan paylaşımda, "Barcelona efsanesi olan, Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert'ın 16 yaşındaki oğlu Shane Kluivert, kulübümüzdeki ilk profesyonel sözleşmesine imza attı." ifadesi kullanıldı.

Hollandalı futbolcu, 2017 yılından beri Barcelona'nın genç takımında yer alıyordu.

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