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Barcelona'da Xavi Hernandez kanunları! Bu kuralı ciğneyen...

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez, kuralları ile birlikte geldi. Xavi, oyuncuların uyması gereken bir kural listesi belirledi. İşte İspanyol basınına yansıyan o 10 kural...

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 19:40 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 20:29
Barcelona'da Xavi Hernandez kanunlarını! Bu kuralı ciğneyen...

Barcelona'ya teknik direktör olarak geri dönen Xavi Hernandez ilk iş olarak takıma bazı kurallar koydu.

Barcelona'da Xavi Hernandez kanunlarını! Bu kuralı ciğneyen...

TESİSLERE 1,5 SAAT ÖNCE GELİNECEK

Oyuncular; kahvaltı, antrenman hazırlığı ve bireysel çalışmalar için belirlenen vakitten bir buçuk saat önce tesislere gelecek. Antrenör ekibi ise 2 saat önce tesislerde bulunacak.

Barcelona'da Xavi Hernandez kanunlarını! Bu kuralı ciğneyen...

BESLENME UZMANI İLE YEMEK

Oyuncular, yemeklerini bir beslenme uzmanının gözetiminde tesislerde yiyecek. Uygun bir diyet programı uygulanacak ve sakatlıklardan kaçınılacak.

Barcelona'da Xavi Hernandez kanunlarını! Bu kuralı ciğneyen...

KURAL İHLALİNE AĞIR CEZALAR

Xavi, Luis Enrique'nin kulüpten ayrılığı sonrasında kaldırılan ceza sistemini de geri getirdi. Kural ihlali yapan oyuncular, ağır cezalara maruz kalacak.

Barcelona'da Xavi Hernandez kanunlarını! Bu kuralı ciğneyen...

MAÇTAN ÖNCE EVDE KALINACAK

Oyuncular, maçtan 48 saat önce evlerinde bulunacak. Bu kural, oyuncuların fiziksel olarak en üst seviyede kalması için konuldu.

Barcelona'da Xavi Hernandez kanunlarını! Bu kuralı ciğneyen...

ŞEHİR DIŞINA İZİNLE ÇIKILACAK

Oyuncuların futbol dışı faaliyetleri de kontrol altına alındı. Boş zamanlarında şehir dışına çıkmak isteyen isimler, teknik heyetten izin almak zorunda olacak.

Barcelona'da Xavi Hernandez kanunlarını! Bu kuralı ciğneyen...

RİSKLİ FAALİYETLER YASAKLANDI

İçerisinde risk barındıran eğlenceler yasaklandı. Oyunculara özellikle sörf yapma ve elektronik scooter kullanma yasağı getirildi.

Barcelona'da Xavi Hernandez kanunlarını! Bu kuralı ciğneyen...

ÖRNEK SPORCU OLUNACAK

Son olarak oyunculardan iyi bir imaja sahip olmaları ve insanlara örnek bir tavır sergilemeleri istendi.

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