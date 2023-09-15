Lewandowski'den emeklilik sözleri

Robert Lewandowski, ne zaman emekli olacağına dair açıklamalarda bulundu.

"SON YILLARIMA GİRDİĞİMİN FARKINDAYIM"

Polonyalı yıldız golcü yaptığı açıklamada, "Barcelona'yla iki yıllık daha sözleşmem var ve bir sezon da uzatma opsiyonu var. Ailemle birlikte Berselona şehrinde olmaktan ve futbol oynamaktan mutluyum ama futbolda son yıllarıma girdiğimin farkındayım" diye konuştu.

"ARTIK GOL REKORLARI KIRMAYA ÇALIŞMIYORUM"

En az 2-3 yıl daha çıkmaya devam edeceğini söyleyen Lewandowski, "Buradan sonra Suudi Arabistan'dan teklif alabilir miyim diye bir düşüncem yok. Yanlış anlaşılmak istemem ama artık gol rekorları kırmaya çalışmıyorum. Takımımın kazanması için gerekeni yapmaya çalışmak beni mutlu ediyor" açıklamasını yaptı.

Barcelona ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam edecek olan 35 yaşındaki Lewandowski bu sezon çıktığı 4 resmi maçta 2 gol ve 1 asist üretti.