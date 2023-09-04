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Barcelona Osasuna deplasmanında üç puanı Lewandowski ile aldı

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Barcelona, deplasmanda Osasuna'yı Kounde ve Lewandowski 'nin attığı gollerle 2-1 mağlup etti. İşte detaylar...

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:29
Barcelona Osasuna deplasmanında üç puanı Lewandowski ile aldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Barcelona, deplasmanda Osasuna'yı 2-1 mağlup etti.

Barcelona, karşılaşmanın ilk yarısını 45+1. dakikada Jules Kounde'nin attığı golle 1-0 önde kapattı.

Ev sahibi takım 76. dakikada Ezequiel Avila ile skora eşitliği getirse de 85. dakikada Robert Lewandowski'nin penaltıdan attığı gol Barcelona'ya üç puanı getirdi.

Osasuna'da Alejandro Catena, 84. dakikada kırmızı kart gördü.

Puanını 10'a yükselten Barcelona, Girona'nın ardından averajla 3. sırada bulunuyor.

Osasuna ise 6 puanla 10'unculukta kaldı.

La Liga'da 4'te 4 yapan tek takım olan Real Madrid ise 12 puanla lider konumda yer alıyor.

Diğer yandan Madrid'deki kötü hava şartlarından dolayı Atletico Madrid-Sevilla maçı ertelendi.

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