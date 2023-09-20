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Xavi İlkay Gündoğan'ı öve öve bitiremedi

Barcelona teknik direktörü Xavi, Şampiyonlar Ligi ilk maçında Antwerp karşında alınan 5-0' lık galibiyetin ardından İlkay Gündoğan hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 16:13
Xavi İlkay Gündoğan'ı öve öve bitiremedi

Barcelona teknik direktörü Xavi, İlkay Gündoğan hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"BİZE CENNETTEN GÖNDERİLDİ"

Manchester City'de geçtiğimiz sezon tüm kupaları kazanan ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan hakkında konuşan Xavi, "İlkay topa sahip olduğu zaman her şey daha güzel oluyor. İlkay her şeyi mükemmel yapıyor, kesinlikle her şeyi kusursuz. Eğer bu kadar iyi performans gösteriyorsak kesinlikle İlkay sayesinde. İlkay bize kesinlikle cennetten gönderildi. Mülemmel bir oyuncu, izlemesi tam bir keyif.

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