Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Xavi açıklaması! "Bir gün..."

Barcelona'da geçtiğimiz günlerde Ronaldo Koeman dönemi sona ererken, teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı henüz netlik kazanmadı. Adı Barcelona ile anılan Xavi için ise başkan Joan Laporta'dan açıklama geldi.

Öncelikle geçici olarak takımın başına geçen Sergi Barjuan hakkında konuşan Laporta, "Sergio, geçici olarak Barça B'deki görevini bırakacak ve as takımı çalıştıracak. Tecrübesi var ve bu kulübün adamı. Güveni hak ediyor. Koeman'ın görevine son verdik. Ona teşekkür ediyorum. Çok zor zamanlarda geldi ve sorumluluk aldı." dedi.

"XAVI BİR GÜN BARÇA'NIN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLACAK"

Laporta, Xavi iile ilgili ise şunları söyledi:

"Xavi mi? Düşündüğüm adayları kendime saklayacağım. Eğer elimdeki isimleri size söylersem bu bize zarar verir ve profesyonel dünya için isim vermek doğru değil.

Xavi çok ilginç bir süreçte, kendini çok iyi geliştiriyor. Onunla ilgili düşüncelerim çok iyi. Sık sık konuşuruz. Takımla ilgili düşüncelerini sürekli alırım. Xavi, bir gün Barcelona'nın teknik direktörü olacak.

Xavi, 2020 Ocak ayında Katalan devinden teklif aldığını doğrulamış ancak doğru bir zaman olmadığını söylemişti. 17 sene Barcelona forması giydikten sonra Al Sadd'a transfer olan 41 yaşındaki çalıştırıcı, 2019 yılından bu yana Katar ekibinin teknik direktörlüğünü yapıyor.