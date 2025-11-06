CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Salzburg - Go Ahead Eagles maçı detayları | Salzburg - Go Ahead Eagles maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Salzburg - Go Ahead Eagles maçı detayları | Salzburg - Go Ahead Eagles maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Avrupa Ligi 4. haftasında Salzburg, Go Ahead Eagles'i konuk edecek. İlk 3 haftada puan alamayan ev sahibi, taraftarının da desteğiyle sezondaki ilk galibiyeti için sahaya çıkacak. Konuk ekip ise ilk hafta FCSB'ye aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından çabuk toparlandı ve 2 maçtan 6 puan toplayarak ligde 12. sıraya yerleşti. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Salzburg - Go Ahead Eagles maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 07:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Salzburg - Go Ahead Eagles maçı detayları | Salzburg - Go Ahead Eagles maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Salzburg - Go Ahead Eagles maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Salzburg, Avrupa Ligi 4. hafta maçında Go Ahead Eagles'i ağırlıyor. Red Bull Arena'da oynanacak karşılaşmada taraftarının gücüyle ilk galibiyetini almak isteyen ev sahibi takım, -4 averajla bulunduğu 34. sıradan yükselmeyi hedefliyor. Go Ahead Eagles ise ilk 3 haftada 2 galibiyet elde ederek yerleştiği 12. sıradan gözünü ilk 8'e dikti. Heyecan dolu Salzburg - Go Ahead Eagles karşılaşmasının detaylarını haberimizde derledik.

Salzburg - Go Ahead Eagles MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Salzburg - Go Ahead Eagles maçı 6 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Hakem Giorgi Kruashvili'nin düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Salzburg - Go Ahead Eagles MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Salzburg: Schlager; Lainer, Gadou, Rasmussen, Kratzig; Diambou, Diabate; Kitano, Yeo, Alajbegovic; Ratov

Go Ahead Eagles: De Busser; James, Kramer, Twigt, Deijl; Linthorst, Goudmijn, Meulensteen; Margaret, Smit, Suray

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray Hollanda'da rahat kazandı!
G.Saray'ın zaferi dış basında: Zavallı Ajax!
DİĞER
Galatasaray'ın zaferi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin yeri...
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özgür Özel'e jet soruşturma! AK Parti'den sert tepki: Çirkin ve saygısız sözleri lanetliyoruz
G.Saray'ın kasası doldu taştı!
F.Bahçe'den Duran planı! Beşiktaş maçı sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
8. harika 8. harika 02:55
Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! 02:45
Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! 02:22
Kral sahnede Kral sahnede 01:55
G.Saray Hollanda'da rahat kazandı! G.Saray Hollanda'da rahat kazandı! 01:51
G.Saray'ın zaferi dış basında: Zavallı Ajax! G.Saray'ın zaferi dış basında: Zavallı Ajax! 01:51
Daha Eski
Buruk: İnsanlar işe, okula giderken... Buruk: İnsanlar işe, okula giderken... 01:51
Galatasaray ilk 8'e göz kırptı! Galatasaray ilk 8'e göz kırptı! 01:51
Cimbom Hollanda'dan 3 puanla döndü! İşte UEFA sıralaması Cimbom Hollanda'dan 3 puanla döndü! İşte UEFA sıralaması 01:51
G.Saray'ın kasası doldu taştı! G.Saray'ın kasası doldu taştı! 01:51
Okulda başkan oldu Kerem Aktürkoğlu sözünü tuttu! Okulda başkan oldu Kerem Aktürkoğlu sözünü tuttu! 01:50
Talisca'dan ayrılık hamlesi! Transfer için fedakarlık yapacak Talisca'dan ayrılık hamlesi! Transfer için fedakarlık yapacak 01:50