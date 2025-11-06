Salzburg - Go Ahead Eagles maçı detayları | Salzburg - Go Ahead Eagles maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Salzburg - Go Ahead Eagles maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Salzburg, Avrupa Ligi 4. hafta maçında Go Ahead Eagles'i ağırlıyor. Red Bull Arena'da oynanacak karşılaşmada taraftarının gücüyle ilk galibiyetini almak isteyen ev sahibi takım, -4 averajla bulunduğu 34. sıradan yükselmeyi hedefliyor. Go Ahead Eagles ise ilk 3 haftada 2 galibiyet elde ederek yerleştiği 12. sıradan gözünü ilk 8'e dikti. Heyecan dolu Salzburg - Go Ahead Eagles karşılaşmasının detaylarını haberimizde derledik.

Salzburg - Go Ahead Eagles MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Salzburg - Go Ahead Eagles maçı 6 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Hakem Giorgi Kruashvili'nin düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Salzburg - Go Ahead Eagles MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Salzburg: Schlager; Lainer, Gadou, Rasmussen, Kratzig; Diambou, Diabate; Kitano, Yeo, Alajbegovic; Ratov

Go Ahead Eagles: De Busser; James, Kramer, Twigt, Deijl; Linthorst, Goudmijn, Meulensteen; Margaret, Smit, Suray