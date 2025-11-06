CANLI SKOR ANA SAYFA
Kızılyıldız - Lille maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler

Kızılyıldız - Lille maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Kızılyıldız, Fransa ekibi Lille ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'nde henüz galibiyet elde edemeyen ev sahibi, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle kazandığı 1 puanla 30. sırada yer alıyor. Lille ise ilk 2 haftada aldığı galibiyetlerle hanesine 6 puan yazdırarak 11. sıraya yerleşti. İlk 8'e girmek için elde ettiği şansını kullanmak isteyen konuk ekip, deplasmanda tüm kozlarını oynayacak. Peki Kızılyıldız - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 10:07
Kızılyıldız - Lille maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler

Kızılyıldız - Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın...

kızılyıldız, Avrupa Ligi 4. haftasında, Stadion Rajko Mitic'te Lille'yi konuk edecek. İngiliz hakem John Brooks'un düdük çalacağı karşılaşmada, ev sahibi ekip eleme hattından çıkmak için mücadele ederken Lille ise ilk 8'e yükselmek için sahaya çıkacak. İlk maçında evinde oynadığı Celtic ile berabere kalan Kızılyıldız, Porto deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldı. Son maçında ise Braga'ya konuk olan 2-0 yenilerek puan alamayan Sırbistan temsilcisi, 1 puanla 30. sırada bulunuyor. Lille ise sezon başında gösterdiği başarılı performansla 6 puan kazanarak 11. sıraya yerleşti. İşte Kızılyıldız - Lille maçı detayları...

KIZILYILDIZ - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kızılyıldız - Lille maçı, 6 Kasım Perşembe günü oynanacak. Stadion Rajko Mitic'teki müsabaka, Türkiye saati ile 20.45'te start alacak.

KIZILYILDIZ - LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi'nin 4. haftasında, Belgrad'da oynanacak maç, TRT Tabii Spor platformundan yayınlanacak.

KIZILYILDIZ - LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kızılyıldız: Matheus; Young-woo, Uchenna, Rodrigao, Tiknizyan; Bajo, Handel; Radonjic, Kostov, Ivanic; Arnautovic

Lille: Ozer; Meunier, Mandi, Ngoy, Verdonk; Andre, Bouaddi; Correia, Haraldsson, Fernandez-Pardo; Igamane

