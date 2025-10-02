CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Ludogorets-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Ludogorets-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında Ludogorets ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Turnuvada üst sıralarda yer almayı hedefleyen iki takım da 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Bulgar ekibi iç saha avantajını kullanmak isterken, İspanyol temsilcisi ise zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Futbolseverler, "Ludogorets-Real Betis maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Ludogorets-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 10:05
Ludogorets-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Ludogorets-Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşmasında Bulgar temsilcisi Ludogorets, sahasında İspanyol ekibi Real Betis'i ağırlayacak. Turnuvaya damga vurmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Ludogorets-Real Betis maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Ludogorets-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LUDOGORETS-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında oynanacak Ludogorets-Real Betis maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

