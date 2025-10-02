Ludogorets-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Ludogorets-Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşmasında Bulgar temsilcisi Ludogorets, sahasında İspanyol ekibi Real Betis'i ağırlayacak. Turnuvaya damga vurmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Ludogorets-Real Betis maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Ludogorets-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LUDOGORETS-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında oynanacak Ludogorets-Real Betis maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.