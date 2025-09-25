Lille-Brann maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Lille-Brann maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor! 1. hafta karşılaşmasında Fransa temsilcisi Lille, sahasında Norveç ekibi Brann'ı ağırlayacak. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Lille-Brann maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Lille-Brann maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE-BRANN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında oynanacak Lille-Brann maçı 25 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak Lille-Brann maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.