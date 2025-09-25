CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Lille-Brann maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Lille-Brann maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında Lille ile Brann karşı karşıya gelecek. Turnuvaya etkili bir giriş yapmayı hedefleyen iki takım da 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Fransız ekibi iç saha avantajını kullanmak isterken, Norveç temsilcisi ise zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Futbolseverler, "Lille-Brann maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Lille-Brann maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 10:46
Lille-Brann maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Lille-Brann maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor! 1. hafta karşılaşmasında Fransa temsilcisi Lille, sahasında Norveç ekibi Brann'ı ağırlayacak. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Lille-Brann maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Lille-Brann maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE-BRANN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında oynanacak Lille-Brann maçı 25 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak Lille-Brann maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

