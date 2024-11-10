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Haberler UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta geride kaldı. Ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yer aldığı yeni formatta takımların kupayı kazanma ihtimalleri için hesap yapıldı. İşte temsilcilerimizin sıralaması...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 13:23
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UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta geride kaldı. 36 takımlı yeni formatta mücadeler kıyasa devam ederken Galatasaray evinde İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Beşiktaş ise evinde Malmö'yü 2-1 mağlup etti ve 2. galibiyetini elde etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Hollanda deplasmanında sahaya çıktı. Sarı lacivertliler, AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

4 hafta geride kalırken Futbol istatistikleri platformu Football Meets Data, turnuvadaki 36 takımın turnuvada şampiyon olma ihtimallerini açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'ndeki takımların şampiyonluk olasılıkları...

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Lazio: Yüzde 17

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Tottenham: Yüzde 15

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Porto: Yüzde 8

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Manchester United: Yüzde 8

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Athletic Bilbao: Yüzde 8

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Eintracht Frankfurt: Yüzde 6

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galatasaray: Yüzde 5

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Lyon: Yüzde 5

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Roma: Yüzde 5

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ajax: Yüzde 5

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Slavia Prag: Yüzde 4

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Real Sociedad: Yüzde 2

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Nice: Yüzde 2

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe: Yüzde 2

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Anderlecht: Yüzde 1

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Olympiakos: Yüzde 1

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Hoffenheim: Yüzde 1

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Viktoria Plzen: Yüzde 1

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Braga: Yüzde 1

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

AZ Alkmaar: Yüzde 1

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Rangers: Yüzde 1

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Twente: Yüzde 1

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bodo/Glimt: Yüzde 0.5

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Midtjylland: Yüzde 0.5

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Union Saint-Gilloise: Yüzde 0.3

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Karabağ: Yüzde 0.2

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Beşiktaş: Yüzde 0.1

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ferençvaroş: Yüzde 0.1

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

PAOK: Yüzde 0.1

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

FCSB: Yüzde 0.1

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Malmö: Yüzde 0.04

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Maccabi Tel-Aviv: Yüzde 0.02

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Dinamo Kiev: Yüzde 0.01

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ludogorets: Yüzde 0.01

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