UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta geride kaldı. Ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yer aldığı yeni formatta takımların kupayı kazanma ihtimalleri için hesap yapıldı. İşte temsilcilerimizin sıralaması...
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4 hafta geride kalırken Futbol istatistikleri platformu Football Meets Data, turnuvadaki 36 takımın turnuvada şampiyon olma ihtimallerini açıkladı.
İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'ndeki takımların şampiyonluk olasılıkları...
Lazio: Yüzde 17
Tottenham: Yüzde 15
Porto: Yüzde 8
Manchester United: Yüzde 8
Athletic Bilbao: Yüzde 8
Eintracht Frankfurt: Yüzde 6
Galatasaray: Yüzde 5
Lyon: Yüzde 5
Roma: Yüzde 5
Ajax: Yüzde 5
Slavia Prag: Yüzde 4
Real Sociedad: Yüzde 2
Nice: Yüzde 2
Fenerbahçe: Yüzde 2
Anderlecht: Yüzde 1
Olympiakos: Yüzde 1
Hoffenheim: Yüzde 1
Viktoria Plzen: Yüzde 1
Braga: Yüzde 1
AZ Alkmaar: Yüzde 1
Rangers: Yüzde 1
Twente: Yüzde 1
Bodo/Glimt: Yüzde 0.5
Midtjylland: Yüzde 0.5
Union Saint-Gilloise: Yüzde 0.3
Karabağ: Yüzde 0.2
Beşiktaş: Yüzde 0.1
Ferençvaroş: Yüzde 0.1
PAOK: Yüzde 0.1
FCSB: Yüzde 0.1
Malmö: Yüzde 0.04
Maccabi Tel-Aviv: Yüzde 0.02
Dinamo Kiev: Yüzde 0.01
Ludogorets: Yüzde 0.01
Elfsborg: Yüzde 0
Rigas FS: Yüzde 0
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