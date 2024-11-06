Mourinho'dan stoperde değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı 11'i
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 4. hafta maçında AZ Alkmaar deplasmanına konuk oluyor. 3. haftada sahasında ağırladığı Manchester United ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Hollanda ekibini mağlup ederek galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle kulübede yer alamayacak olan teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)
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3. RANDEVU
Fenerbahçe ile AZ Alkmaar daha önce 2 resmi müsabakada karşı karşıya geldi. İki takım 2006-07 sezonunda o dönemki ismiyle UEFA Kupası 3. turunda mücadele etti. İstanbul'daki karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlanırken Hollanda'daki 90 dakika da 2-2 tamamladı. AZ Alkmaar, deplasman golü avantajıyla tur atlamayı başaran taraf oldu. Hazırlık maçlarında da iki takım 2 kez rakip oldu. Hollanda ekibi, 2010'daki hazırlık maçını 2-0 kazanırken Fenerbahçe de 2019'da 3-2 galip geldi.
JOSE MOURINHO CEZALI
Machester United ile oynanan maçta kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, AZ Alkmaar karşısında kulübedeki yerini alamayacak.
Sarı-lacivertli takımda 2 oyuncunun tedavisine devam ediliyor. Uzun süre takımdan ayrı kalacağı açıklanan Jayden Oosterwolde ile Trabzonspor deplasmanında sakatlanan İrfan Can Kahveci, Hollanda deplasmanında forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara başlayan Cengiz Ünder'in de Hollanda kafilesinde yer alması beklenmiyor. Ev sahibi ekipte ise sol bekte forma giyen Norveçli futbolcu David Möller Wolfe, Tottenham karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak.
SOL BEKTE MERT MÜLDÜR
Jayden Oosterwolde'nin sakat, Kostic ve Levent Mercan'ın da UEFA kadrosunda yer almaması sebebiyle Manchester United karşısında sol bekte oynayan Mert Müldür'ün perşembe günkü karşılaşmada da aynı bölgede görev yapması bekleniyor. Sarı-lacivertli takımda Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz, UEFA kadrosunda yer almıyor.
DJIKU DİNLENDİRİLECEK
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında sakatlanan Alexander Djiku'nun ciddi bir durumu olmadığı öğrenildi. Darbeye bağlı ağrısı bulunan Ganalı stoperin mücadeleye kulübede başlaması bekleniyor.
İşte Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı muhtemel 11'i...
LIVAKOVIC
OSAYI-SAMUEL
ÇAĞLAR
BECAO
MERT
AMRABAT
FRED
SZYMANSKI
SAINT-MAXIMIN
TADIC
EN-NESYRI
DİĞER