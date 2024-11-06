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Haberler UEFA Avrupa Ligi

Mourinho'dan stoperde değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 4. hafta maçında AZ Alkmaar deplasmanına konuk oluyor. 3. haftada sahasında ağırladığı Manchester United ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Hollanda ekibini mağlup ederek galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle kulübede yer alamayacak olan teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 11:02
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Mourinho'dan stoperde değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında perşembe günü Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. AZ Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan John Beaton yönetecek. Beaton'ın yardımcılıklarını Daniel McFarlane ile David McGeachie yapacak. Müsabakada Calum Scott 4. hakem olacak.

Mourinho'dan stoperde değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı 11'i

UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Hollanda'da Twente ve iç sahada İngiliz ekibi Manchester United ile aynı skorla 1-1 berabere kaldı.

Mourinho'dan stoperde değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı 11'i

Jose Mourinho'nun öğrencileri, 3 maç sonunda 5 puanla 36 takım içinde 14. sırada bulunuyor. Hollanda ekibi AZ Alkmaar ise 3-2'lik Elfsborg galibiyetiyle başladığı UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ve Tottenham deplasmanlarından puan alamadı.

Mourinho'dan stoperde değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı 11'i

3. RANDEVU

Fenerbahçe ile AZ Alkmaar daha önce 2 resmi müsabakada karşı karşıya geldi. İki takım 2006-07 sezonunda o dönemki ismiyle UEFA Kupası 3. turunda mücadele etti. İstanbul'daki karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlanırken Hollanda'daki 90 dakika da 2-2 tamamladı. AZ Alkmaar, deplasman golü avantajıyla tur atlamayı başaran taraf oldu. Hazırlık maçlarında da iki takım 2 kez rakip oldu. Hollanda ekibi, 2010'daki hazırlık maçını 2-0 kazanırken Fenerbahçe de 2019'da 3-2 galip geldi.

Mourinho'dan stoperde değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı 11'i

JOSE MOURINHO CEZALI

Machester United ile oynanan maçta kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, AZ Alkmaar karşısında kulübedeki yerini alamayacak.

Mourinho'dan stoperde değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı 11'i

Sarı-lacivertli takımda 2 oyuncunun tedavisine devam ediliyor. Uzun süre takımdan ayrı kalacağı açıklanan Jayden Oosterwolde ile Trabzonspor deplasmanında sakatlanan İrfan Can Kahveci, Hollanda deplasmanında forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara başlayan Cengiz Ünder'in de Hollanda kafilesinde yer alması beklenmiyor. Ev sahibi ekipte ise sol bekte forma giyen Norveçli futbolcu David Möller Wolfe, Tottenham karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak.

Mourinho'dan stoperde değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı 11'i

SOL BEKTE MERT MÜLDÜR

Jayden Oosterwolde'nin sakat, Kostic ve Levent Mercan'ın da UEFA kadrosunda yer almaması sebebiyle Manchester United karşısında sol bekte oynayan Mert Müldür'ün perşembe günkü karşılaşmada da aynı bölgede görev yapması bekleniyor. Sarı-lacivertli takımda Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz, UEFA kadrosunda yer almıyor.

Mourinho'dan stoperde değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı 11'i

DJIKU DİNLENDİRİLECEK

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında sakatlanan Alexander Djiku'nun ciddi bir durumu olmadığı öğrenildi. Darbeye bağlı ağrısı bulunan Ganalı stoperin mücadeleye kulübede başlaması bekleniyor.

Mourinho'dan stoperde değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı 11'i

İşte Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı muhtemel 11'i...

Mourinho'dan stoperde değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı 11'i

LIVAKOVIC

Mourinho'dan stoperde değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı 11'i

OSAYI-SAMUEL

Mourinho'dan stoperde değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı 11'i

ÇAĞLAR

Mourinho'dan stoperde değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı 11'i

BECAO

Mourinho'dan stoperde değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı 11'i

MERT

Mourinho'dan stoperde değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı 11'i

AMRABAT

Mourinho'dan stoperde değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı 11'i

FRED

Mourinho'dan stoperde değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı 11'i

SZYMANSKI

Mourinho'dan stoperde değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı 11'i

SAINT-MAXIMIN

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