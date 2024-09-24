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Haberler UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde perde açılıyor! İşte ilk hafta programı

Ülkemizi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın temsil ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadelesi, çarşamba günü oynanacak maçlarla başlayacak. İşte haftanın programı...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 11:28
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UEFA Avrupa Ligi'nde perde açılıyor! İşte ilk hafta programı

Lig etabına geçilen yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonunda ilk hafta karşılaşmaları, 25 Eylül Çarşamba ve 26 Eylül Perşembe günü oynanacak.

Bu sezon ligde Türkiye'yi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray temsil edecek.

Galatasaray, 25 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de RAMS Park'ta Yunanistan ekibi PAOK'u ağırlayacak.

Fenerbahçe ise 26 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Ülker Stadı'nda Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek.

Beşiktaş da aynı gün TSİ 22.00'de Johan Cruyff Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadelede Hollanda'nın Ajax takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

25 Eylül Çarşamba:

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Elfsborg (İsveç)

19.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Porto (Portekiz)

22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Slavia Prag (Çekya)

22.00 Galatasaray - PAOK (Yunanistan)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Lazio (İtalya)

22.00 Midtjylland (Danimarka) - Hoffenheim (Almanya)

22.00 Anderlecht (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Twente (Hollanda)

22.00 Nice (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)

26 Eylül Perşembe:

19.45 Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise (Belçika)

19.45 Malmö (İsveç) - Rangers (İskoçya)

22.00 FCSB (Romanya) - RFS (Letonya)

22.00 Ajax (Hollanda) - Beşiktaş

22.00 Braga (Portekiz) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

22.00 Roma (İtalya) - Athletic Bilbao (İspanya)

22.00 Olimpik Lyon (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan)

22.00 Tottenham (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Viktoria Plzen (Çekya)

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