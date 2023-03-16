Haberler UEFA Avrupa Ligi Feyenoord - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Feyenoord - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Feyenoord ile Shakhtar Donetsk son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Feyenoord - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 10:40 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 11:00
Feyenoord - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Feyenoord - Shakhtar Donetsk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Feyenoord ile Shakhtar Donetsk kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Feyenoord - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FEYENOORD - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Feyenoord - Shakhtar Donetsk maçı 16 Mart Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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