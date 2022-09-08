Zürih - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Zürih - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Zürih ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada merak ediliyor. Peki, Zürih - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZURIH- ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zürih - Arsenal maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

ZURIH - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Zürih

Brecher; Kryeziu, Omeragic, Aliti; Boranijasevic, Dzemaili, Selnaes, Conde, Guerrero; Tosin, Rohner

Arsenal

Turner; Tomiyasu, Holding, Gabriel, Tierney; Xhaka, Lokonga; Saka, Vieira, Martinelli; Nketiah