Haberler UEFA Avrupa Ligi F.BAHÇE - D. KIEV MAÇI CANLI ŞİFRESİZ | Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

F.BAHÇE - D. KIEV MAÇI CANLI ŞİFRESİZ | Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında sarı lacivertli temsilcimiz Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Merakla beklenen maç için geri sayımın başlamasıyla futbolseverler arama motorlarında karşılaşmanın saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı araştırıyor. İşte F.Bahçe - D. Kiev karşılaşmasının detayları...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 13:40 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 14:00
F.BAHÇE - D. KIEV MAÇI CANLI ŞİFRESİZ | Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

F.BAHÇE - D. KIEV MAÇI CANLI ŞİFRESİZ | UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 3 puan kazanarak lige avantajlı başlamak istiyor. Kiev ile son karşılaşmasının rövanşını almakta kararlı olan sarı lacivertli takım hazırlıklarını sürdürürken sporseverler de arama motorlarında Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevanbını araştırıyor. İşte detaylarıyla F.Bahçe - D. Kiev maçı...

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI MUHTEMELER 11'LER

Fenerbahçe

Bayındır; Henrique, Szalai, Petroni; Alioski, Crespo, Arao, Kahveci, Kadioglu; Pedro, King

Dinamo Kiev

Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Dubinchak; Kabayev, Andriyevskyi, Buyalskyi, Shepelev, Karavayev; Vanat

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FENERBAHÇE RÖVANŞ PEŞİNDE

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ön Eleme oynayan ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine elenen Fenerbahçe, Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı rakibiyle aynı gruba düştü. Ukrayna'nın en köklü kulübü olan ve 2 kez Kupa Galipleri Kupası, 1 kez de Avrupa Süper Kupası kazanan Dinamo Kiev, 106 milyon Euro'luk takım değeriyle dikkat çekiyor.

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Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde Polonya'da konuk eden Dinamo Kiev, maçlarını Kiev'de bulunan 70 bin kişilik olimpiyat stadında oynuyor. Savaş nedeniyle birçok futbolcusunu kaybeden Dinamo Kiev'in mevcut kadrosunda yalnızca 3 yabancı oyuncu bulunuyor. Takımın en değerli ismi ise 25 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Viktor Tsygankov.

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