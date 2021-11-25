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Midtjylland Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi F Grubu 5. maçında Midtjylland, sahasında Braga ile kozlarını paylaşacak. 9 puanla lider konumda bulunan Braga maçı kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor. Midtjylland ise galip gelerek üst sıralara yükselme peşinde. Peki Midtjylland - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maça dair tüm bilgiler ve muhtemel 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 10:44 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 10:57
Midtjylland Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi F Grubu 5. maçında Midtjylland, sahasında Braga ile kozlarını paylaşacak. 9 puanla lider konumda bulunan Braga maçı kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor. Midtjylland ise galip gelerek üst sıralara yükselme peşinde.

MUHTEMEL 11'LER

Midtjylland: Lossl; Dalsgaard, Sviatchenko, Juninho; Andersson, Evander, Onyedika, Paulinho; Isaksen, Sisto, Brumado

Braga: Matheus; Tormena, Oliveira, Leite; Fabiano, Castro, Musrati, Galeno; Piazon, Ruiz, Horta

MIDTJYLLAND - BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Midtjylland - Braga maçı, Perşembe günü saat 20.45 oynanacak. Zorlu maç EXXEN platformundan yayınlanacak

MIDTJYLLAND - BRAGA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Midtjylland - Braga maçını izlemek için EXXEN kullanıcı olmalısınız.

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