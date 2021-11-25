Haberler UEFA Avrupa Ligi Kızılyıldız Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Kızılyıldız Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi F Grubu 5. maçında Kızılyıldız, sahasında Ludogorets ile kozlarını paylaşacak. 7 puanla Braga'nın 2 puan gerisinde 2. sırada bulunan Kızılyıldız, bu maçı kazanmak istiyor. Grupta 1 puanı bulunan Ludogorets ise puan veya puanlar alma peşinde... Peki Kızılyıldız - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve maça dair tüm detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 11:02
Kızılyıldız Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi F Grubu 5. maçında Kızılyıldız, sahasında Ludogorets ile kozlarını paylaşacak. 7 puanla Braga'nın 2 puan gerisinde 2. sırada bulunan Kızılyıldız, bu maçı kazanmak istiyor. Grupta 1 puanı bulunan Ludogorets ise puan veya puanlar alma peşinde...

MUHTEMEL 11'LER

Kızılyıldız: Borjan; Gajic, Dragovic, Pankov, Rodic; Srnic, Sanogo; Ben, Kaku, Ivanic; Pavkov

Ludogorets: Kahlina; Cicinho, Verdon, Plastun, Ikoko; Badji, Goncalves; Tekpetey; Yankov, Despodov; Sotiriou

KIZILYILDIZ - LUDOGORETS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kızılyıldız - Ludogorets maçı, Perşembe günü saat 20.45 oynanacak. Zorlu maç EXXEN platformundan yayınlanacak

KIZILYILDIZ - LUDOGORETS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Kızılyıldız - Ludogorets maçını izlemek için EXXEN kullanıcı olmalısınız.

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