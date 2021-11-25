Kızılyıldız Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi F Grubu 5. maçında Kızılyıldız, sahasında Ludogorets ile kozlarını paylaşacak. 7 puanla Braga'nın 2 puan gerisinde 2. sırada bulunan Kızılyıldız, bu maçı kazanmak istiyor. Grupta 1 puanı bulunan Ludogorets ise puan veya puanlar alma peşinde...
MUHTEMEL 11'LER
Kızılyıldız: Borjan; Gajic, Dragovic, Pankov, Rodic; Srnic, Sanogo; Ben, Kaku, Ivanic; Pavkov
Ludogorets: Kahlina; Cicinho, Verdon, Plastun, Ikoko; Badji, Goncalves; Tekpetey; Yankov, Despodov; Sotiriou
KIZILYILDIZ - LUDOGORETS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kızılyıldız - Ludogorets maçı, Perşembe günü saat 20.45 oynanacak. Zorlu maç EXXEN platformundan yayınlanacak
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