Haberler UEFA Avrupa Ligi Lokomotiv Moskova Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lokomotiv Moskova Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Lokomotiv Moskova, sahasında Lazio ile kozlarını paylaşacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın lider konumda bulunduğu grupta iki takım da kazanmak istiyor. Peki Lokomotiv Moskova - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve maça dair tüm detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 10:34 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 10:57
Lokomotiv Moskova Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Lokomotiv Moskova, sahasında Lazio ile kozlarını paylaşacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın lider konumda bulunduğu grupta iki takım da kazanmak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Lokomotiv Moskova: Savin; Zhivoglyadov, Pablo, Barinov, Rybus; Beka Beka, Maradishvili; Kerk, Petrov, Kamano; Lisakovich

Lazio: Strakosha; Lazzari, Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto; Pedro, Muriqi, Anderson

LOKOMOTIV MOSKOVA - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lokomotiv Moskova - Lazio maçı, Perşembe günü saat 20.45 oynanacak. Zorlu maç EXXEN platformundan yayınlanacak

LOKOMOTIV MOSKOVA - LAZIO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Lokomotiv Moskova - Lazio maçını izlemek için EXXEN kullanıcı olmalısınız.

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