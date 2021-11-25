Lokomotiv Moskova Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Lokomotiv Moskova, sahasında Lazio ile kozlarını paylaşacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın lider konumda bulunduğu grupta iki takım da kazanmak istiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Lokomotiv Moskova: Savin; Zhivoglyadov, Pablo, Barinov, Rybus; Beka Beka, Maradishvili; Kerk, Petrov, Kamano; Lisakovich
Lazio: Strakosha; Lazzari, Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto; Pedro, Muriqi, Anderson
LOKOMOTIV MOSKOVA - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Lokomotiv Moskova - Lazio maçı, Perşembe günü saat 20.45 oynanacak. Zorlu maç EXXEN platformundan yayınlanacak
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