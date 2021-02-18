Haberler UEFA Avrupa Ligi Lille Ajax 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı başladı. Günün dikkat çeken mücadelesinde ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmada 1-0 öne geçen Lille üstünlüğünü koruyamadı ve peş peşe yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 01:11 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 01:20
Lille Ajax 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ilk maçında Türk temsilcilerimizin takımı , sahasında 'ı ağırladı. Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan maçı Ajax 2-1 kazanarak turu geçmek için avantajı yakalayan taraf oldu.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada sessizliği bozan isim 72. dakikada Lille'den oldu ve ev sahib takım öne geçti. 87. dakikada Ajax penaltı kazanırken 'in golüyle maça eşitlik geldi. Dakikalar 90'a geldiğinde ise Ajax'ta genç oyuncu sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü attı.

Lille'de Burak Yılmaz Ajax karşısında forma giymezken 90, ise 62 dakika sahada kaldı.

İki takımı ikinci kez karşı karşıya getirecek rövanş maçı 25 Şubat'ta oynanacak.

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