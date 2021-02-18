Lille Ajax 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Türk temsilcilerimizin takımı Lille, sahasında Ajax'ı ağırladı. Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan maçı Ajax 2-1 kazanarak turu geçmek için avantajı yakalayan taraf oldu.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada sessizliği bozan isim 72. dakikada Lille'den Weah oldu ve ev sahib takım öne geçti. 87. dakikada Ajax penaltı kazanırken Tadic'in golüyle maça eşitlik geldi. Dakikalar 90'a geldiğinde ise Ajax'ta genç oyuncu Brobbey sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü attı.

Lille'de Burak Yılmaz Ajax karşısında forma giymezken Zeki Çelik 90, Yusuf Yazıcı ise 62 dakika sahada kaldı.

İki takımı ikinci kez karşı karşıya getirecek rövanş maçı 25 Şubat'ta oynanacak.