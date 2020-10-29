Haberler UEFA Avrupa Ligi Arsenal 3-0 Dundalk | MAÇ SONUCU

3-0 Dundalk | MAÇ SONUCU

Avrupa Ligi B Grubu 2. maçında , İrlanda ekibi Dundai'yi evinde ağırladı. Londra kulübü karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 01:27 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 01:28
Arsenal 3-0 Dundalk | MAÇ SONUCU

Avrupa Ligi B Grubu mücadelesinde ile İrlanda temsilcisi Dundal karşı karşıya geldi.

Emirates'te oynanan karşılaşmayı Arsenal 3-0 kazanarak 2'de 2 yaptı.

Karşılaşmada Arsenal 42. dakikada Nketiah ile öne geçerken genç oyuncu Willock 44'te farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı sona erdi. İkinci yarının hemen başında Nicolas Pepe 46. dakikada skoru 3-0'a getirdi. Kalan dakikalarda oyunu tutmayı başaran Arsenal sahadan 3-0'lık skorla ayrılmayı başardı.

Arsenal bu sonucun ardından 6 puana yükselirken Dundalk ise henüz puanla tanışamadı.

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