Arsenal 3-0 Dundalk | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi B Grubu mücadelesinde Arsenal ile İrlanda temsilcisi Dundal karşı karşıya geldi.

Emirates'te oynanan karşılaşmayı Arsenal 3-0 kazanarak 2'de 2 yaptı.

Karşılaşmada Arsenal 42. dakikada Nketiah ile öne geçerken genç oyuncu Willock 44'te farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı sona erdi. İkinci yarının hemen başında Nicolas Pepe 46. dakikada skoru 3-0'a getirdi. Kalan dakikalarda oyunu tutmayı başaran Arsenal sahadan 3-0'lık skorla ayrılmayı başardı.

Arsenal bu sonucun ardından 6 puana yükselirken Dundalk ise henüz puanla tanışamadı.