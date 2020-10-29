Haberler UEFA Avrupa Ligi Sivasspor 1-2 Maccabi Tel Aviv | MAÇ SONUCU

1-2 | MAÇ SONUCU

Avrupa Ligi I Grubu'nda Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda 'i ağırladı. Yiğidolar, 1-0 öne geçtiği karşılaşmada 10 kişi kaldı ve 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 12:13 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 22:51
Sivasspor 1-2 Maccabi Tel Aviv | MAÇ SONUCU

Avrupa Ligi I Grubu'nda ve karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1'lik Maccabi galibiyetiyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ilk golünü Sivasspor, 55. dakikada Olarenwaju Kayode ile buldu.

Maccabi Tel Aviv'in golleri ise 68'de Dan Biton (pen) ve 74'te Dor Peretz'ten geldi.

SİVASSPOR KIZARDI
Öte yandan 66. dakikada Sivassporlu Samba Camara, rakibine yaptığı hareket sonrası hakem Peljto tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı.

Bu sonuçla Sivasspor, puansız bir şekilde grubunda son sırada yer alırken Maccabi Tel Aviv, 6 puanla Villareal'in ardından 2. sırada kaldı.

Sivasspor bi sonraki maçını Karabağ ile evinde oynayacak. Tel Aviv ise Villareal deplasmanına gidecek.

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