Sivasspor 1-2 Maccabi Tel Aviv | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Sivasspor ve Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1'lik Maccabi galibiyetiyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ilk golünü Sivasspor, 55. dakikada Olarenwaju Kayode ile buldu.

Maccabi Tel Aviv'in golleri ise 68'de Dan Biton (pen) ve 74'te Dor Peretz'ten geldi.

SİVASSPOR KIZARDI

Öte yandan 66. dakikada Sivassporlu Samba Camara, rakibine yaptığı hareket sonrası hakem Peljto tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı.

Bu sonuçla Sivasspor, puansız bir şekilde grubunda son sırada yer alırken Maccabi Tel Aviv, 6 puanla Villareal'in ardından 2. sırada kaldı.

Sivasspor bi sonraki maçını Karabağ ile evinde oynayacak. Tel Aviv ise Villareal deplasmanına gidecek.