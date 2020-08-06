Şehir'den veda

Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti... İstanbul'da 1-0 yendiği rakibi ile oynadığı erteleme rövanşında hiçbir varlık gösteremeyen turuncu-lacivertliler, sürpriz bir şekilde Avrupa defterini kapattı: 0-3. Henüz 4. dakikada Wind'in attğı gole karşılık veremeyen Bozbaykuşlar, ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. İkinci yarının başında gelen penaltı golüyle iyice oyundan düşen Başakşehirli futbolculara son darbeyi sahanın yıldızlarından Falk indirdi ve maçı kazanan Kopenhag çeyrek finale çıktı.

ERKEN GOLLER

Başakşehir'i yıkan goller şöyle gerçekleşti: 4'te sağ kanattan gelişen atakta Varela'nın altıpas önüne gönderdiği topa Wind kafayı vurdu: 1-0. 53'te Mehmet Topal'ın ceza sahasında eline çarpan top sonrasında hakem Orsato penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Wind, meşin yuvarlağı ve kaleci Mert'i ayrı köşelere gönderdi: 2-0. 62'de hızlı gelişen atakta Falk kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda ceza sahası dışından sert bir şut çıkardı: 3-0.

MEHMET TOPAL VARDI

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olan Medipol Başakşehir, rakibiyle İstanbul'da oynadığı ilk karşılaşmaya göre tek değişikle sahaya çıktı. Turunculacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, Danijel Aleksic'in yerine Mehmet Topal'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

Kopenhag'daki karşılaşma öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenler unutulmadı. Mücadele öncesinde, salgın nedeniyle hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Her iki takım futbolcuları sosyal mesafeye uygun şekilde saygı duruşuna katıldı.

KASAPOĞLU DA DESTEK VERDİ

Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte izledi. Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek de karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.