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06 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi 4 karşılaşma oynanacak

4 karşılaşma oynanacak

4 karşılaşma oynanacak

'nın 2 numaralı kupası 'nde son 16 turu heyecanı sürüyor. Kupa 2'de bugün de 4 karşılaşma oynanacak.

'nın 2 numaralı kupası 'nde bugün de 4 karşılaşma oynanacak. 19.55'te Sevilla-Roma, Leverkusen-Rangers mücadeleleri var. 22.00 seansında ise Basel, , Wolverhampton da ile karşı karşıya gelecek.
  1. 6.8.2020
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