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06 Ağustos 2020, Perşembe
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"Utanç verici bir şey"

"Utanç verici bir şey"

'ne veda ettikleri için kendisini sorumlu tutan , önceki gece yaşananları sert bir dille eleştirdi.

'ne veda ettikleri için kendisini sorumlu tutan , önceki gece yaşananları ise şöyle değerlendirdi: Biz buraya misafir olarak geldik. Otelimize yapılan iki saldırı hem beni hem de oyuncularımızı büyük ölçüde korkuttu. Bu bize karşı yapılan utanç verici bir şeydi.
  1. 6.8.2020
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