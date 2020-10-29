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Sivassporlu Kayode: Hatalardan ders çıkaramazsak başarılı olamayız

'nde temsilcimiz Demir Grup sahasında ekibi ile karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlı ekip 1-0 öne geçtiği karşılaşmada sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Sivasspor'un golünü atan Kayode maçın ardından yaptığı açıklamada, "Hatalardan ders çıkarmazsak, başarılı olamayız." ifadelerini kullandı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 23:25 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 23:46
Sivassporlu Kayode: Hatalardan ders çıkaramazsak başarılı olamayız

'un 'nde 'e 2-1 mağlup olduğu maçta takımının tek golünü atan Kayode, karşılaşma sonrasında konuştu.

Her şeyi yapmalarına rağmen kaybettiklerini söyleyen Nijeryalı oyuncu, "Çok zor bir maçtı, elimizden gelenin en iyisini yapmamıza rağmen kazanamadık. Hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor. Önümüzdeki maçlarda bu hataları yapmamak adına çalışmamız lazım." dedi.

"DAHA ÇOK GOL ATMAK İSTİYORUM"

Hatalardan ders çıkarmalarının kritik olduğunu belirten golcü futbolcu, " Ligi'nde de daha önce Maccabi'ye gol attım. Konsantrasyonum daha yüksekti onlara karşı. Önümüzdeki maçlarda daha çok odaklanmak, daha çok gol atmak istiyorum. Hatalardan ders çıkarmazsak, başarılı olamayız." ifadelerini kullandı.

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