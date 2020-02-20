Cluj 1-1 Sevilla | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçında İspanya'nın köklü kulüplerinden Sevilla, deplasmanda Romanya Ligi'nin lideri Cluj ile karşı karşıya geldi. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Sevilla, deplasmanda bulduğu golle İspanya'ya avantajlı bir skorla döndü.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda La Liga'nın güçlü temsilcisilerinden Sevilla, deplasmanda Rumen ekibi Cluj ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya hızlı başlayan Cluj, 59. dakikada Ciprian Deac'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Yenik duruma düşmesinin ardından ataklarını sıklaştıran Sevilla aradığı golü 82. dakikada buldu. Luuk De Jong'un asistinde Youssef En Nesyri skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. Mücadele bu skorla sona erdi ve İspanyol ekibi deplasmanda attığı golle evine avantajlı bir şekilde döndü.
- 20.02.2020
- Güncelleme: 20.02.2020 23:03
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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