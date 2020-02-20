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20 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Sevilla evine avantajlı döndü

Cluj 1-1 Sevilla | MAÇ SONUCU

Cluj 1-1 Sevilla | MAÇ SONUCU

UEFA son 32 turunda ilk maçında İspanya'nın köklü kulüplerinden Sevilla, deplasmanda Romanya Ligi'nin lideri Cluj ile karşı karşıya geldi. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Sevilla, deplasmanda bulduğu golle İspanya'ya avantajlı bir skorla döndü.

UEFA son 32 turunda La Liga'nın güçlü temsilcisilerinden Sevilla, deplasmanda Rumen ekibi Cluj ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya hızlı başlayan Cluj, 59. dakikada Ciprian Deac'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Yenik duruma düşmesinin ardından ataklarını sıklaştıran Sevilla aradığı golü 82. dakikada buldu. Luuk De Jong'un asistinde Youssef En Nesyri skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. Mücadele bu skorla sona erdi ve İspanyol ekibi deplasmanda attığı golle evine avantajlı bir şekilde döndü.

  1. 20.02.2020
  2. Güncelleme: 20.02.2020 23:03
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