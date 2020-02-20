Kopenhag 1-1 Celtic MAÇ SONUCUA
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile İskoçya temsilcisi Celtic karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Kopenhag'ın golünü eski Trabzonsporlu Dame N'Doye kaydetti. Celtic'in golünü ise Odsonne Edouard attı.
UEFA Avrupa ligi'nde heyecan son 32 turu ile devam ediyor. Gecenin zorlu karşılaşmasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile İskoçya temsilcisi Celtic karşı karşıya geldi.
Parken Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
PERDEYİ CELTIC AÇTI
Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında Celtic öne geçti. İskoçya temsilcisinin golünü Odsonne Edouard kaydetti.
BERABERLİK GOLÜ N'DOYE'DAN
Karşılaşmanın 52'inci dakikasında Kopenhag beraberliği yakaladı. Kopenhag'a beraberliğe getiren golü eski Trabzonsporlu Dame N'Doye kaydetti.
Ayrıca karşılaşmanın 79'uncu dakikasında Kopenhag Jens Stage'in kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.
- 20.02.2020
- Güncelleme: 20.02.2020 23:00
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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