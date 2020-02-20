Kopenhag 1-1 Celtic MAÇ SONUCUA - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Kopenhag evinde Celtic'e diş geçiremedi!

1-1 Celtic MAÇ SONUCUA

Kopenhag 1-1 Celtic MAÇ SONUCUA

son 32 turu ilk maçında temsilcisi ile İskoçya temsilcisi Celtic karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Kopenhag'ın golünü eski N'Doye kaydetti. Celtic'in golünü ise attı.

'nde heyecan son 32 turu ile devam ediyor. Gecenin zorlu karşılaşmasında temsilcisi ile İskoçya temsilcisi Celtic karşı karşıya geldi.

Parken Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

PERDEYİ CELTIC AÇTI

Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında Celtic öne geçti. İskoçya temsilcisinin golünü kaydetti.

BERABERLİK GOLÜ N'DOYE'DAN

Karşılaşmanın 52'inci dakikasında Kopenhag beraberliği yakaladı. Kopenhag'a beraberliğe getiren golü eski N'Doye kaydetti.

Ayrıca karşılaşmanın 79'uncu dakikasında Kopenhag Jens Stage'in kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

  1. 20.02.2020
  2. Güncelleme: 20.02.2020 23:00
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