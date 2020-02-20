Club Brugge 1-1 Manchester United | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi ManU Brugge deplasmanında istediğini aldı

1-1 | MAÇ SONUCU

Club Brugge 1-1 Manchester United | MAÇ SONUCU

son 32 turu ilk maçında sahasında 'ı konuk etti. Karşılaşma Denis ve Martial'ın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

, son 32 turu ilk maçında deplasmanında istediği sonucu aldı. 15. dakikada Denis'in golüyle 1-0 geriye düşen İngiliz devi, bu gole 35. dakikada Martial'le yanıt verdi ve maça denge geldi. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

  1. 20.02.2020
  2. Güncelleme: 20.02.2020 23:02
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