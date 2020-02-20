AZ Alkmaar LASK Linz UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
AZ Alkmaar - LASK Linz maçı UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu ilk mücadelesinde başarılı grafikleriyle dikkat çeken iki genç teknik direktör Arne Slot (41) ile Valerien İsmael'in (44) kapışmasına sahne olacak... Sporseverler de bu mücadeleyi izlemek ve takip etmek için karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini araştırıyor... Peki, AZ Alkmaar LASK Linz UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar fotomac.com.tr'de...
AZ Alkmaar - LASK Linz maçı UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu ilk maçında AFAS Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Mücadelenin yayın bilgileri sporseverler tarafından araştırılıyor... İşte 'Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? gibi soruların yanıtları...
AZ Alkmaar - LASK Linz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
AZ Alkmaar - LASK Linz, UEFA Avrupa Ligi maçı 20 Şubat Perşembe günü Bein Sports beIN Connect, kanalından yayınlanacak. Mücadelenin başlama saati 23:00.
- 20.02.2020
- Güncelleme: 20.02.2020 12:33
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
eyyamcı hakem fırat aydunus a zerre kadar güvenmiyorm.bu adam TSa sarı kartla oyuncularımızı korkutacaktr.çok dikkatli olalım..
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Stu belki, Hosseini yok
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı Sturridge., arkadaşları şampiyonluk mücadelesi veriyor,, bu sürekli sakat !!! ya zaten oynayacağın 30-35 dk.
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
ali baş bu maçı fırat aydınus katledrse şaşmm.bjknn çocuğu aydınus diye tezahurat eiyordu bjk tarftarı buna.ligde önce ts sonra alanya medipol ve si
AZ Alkmaar LASK Linz UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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