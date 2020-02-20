AZ Alkmaar LASK Linz UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?  - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar LASK Linz UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Linz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AZ Alkmaar LASK Linz UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

- Linz maçı son 32 Turu ilk mücadelesinde başarılı grafikleriyle dikkat çeken iki genç teknik direktör Arne Slot (41) ile Valerien İsmael'in (44) kapışmasına sahne olacak... Sporseverler de bu mücadeleyi izlemek ve takip etmek için karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini araştırıyor... Peki, maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar fotomac.com.tr'de...

- Linz maçı son 32 Turu ilk maçında AFAS Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Mücadelenin yayın bilgileri sporseverler tarafından araştırılıyor... İşte 'Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? gibi soruların yanıtları...

AZ Alkmaar - LASK Linz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AZ Alkmaar - LASK Linz, UEFA Avrupa Ligi maçı 20 Şubat Perşembe günü Bein Sports beIN Connect, kanalından yayınlanacak. Mücadelenin başlama saati 23:00.

  1. 20.02.2020
  2. Güncelleme: 20.02.2020 12:33
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