AZ Alkmaar LASK Linz UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AZ Alkmaar - LASK Linz maçı UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu ilk maçında AFAS Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Mücadelenin yayın bilgileri sporseverler tarafından araştırılıyor... İşte 'Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? gibi soruların yanıtları...

AZ Alkmaar - LASK Linz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AZ Alkmaar - LASK Linz, UEFA Avrupa Ligi maçı 20 Şubat Perşembe günü Bein Sports beIN Connect, kanalından yayınlanacak. Mücadelenin başlama saati 23:00.