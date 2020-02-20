Glasgow Rangers - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler... - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Glasgow Rangers - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler...

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler...

Glasgow Rangers - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler...

Avrupa Ligi Son 'nda İskoçya Ligi ekiplerinden ile karşı karşıya gelecek. İki takımın rövanş maçı öncesi birbirlerine üstünlük sağlamak için çıkacağı maçın çekişmeli geçmesi beklenirken futbolseverler de mücadelenin yayın bilgilerini araştırıyor... Peki, Glasgow Rangers - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın yayın bilgileri ve iki takımın muhtemel ilk 11'ler fotomac.com.tr'de...

Avrupa Ligi Son 'nda ile kozlarını paylaşacak. Mücadeleye dair canlı yayn ayrıntıları ile muhtemel ilk 11'ler haberimizde...

Glasgow Rangers - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Glasgow Rangers - Braga, UEFA Avrupa Ligi maçı 20 Şubat Perşembe günü Bein Sports beIN Connect, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 23:00.

MUHTEMEL İLK 11'LER:

Glasgow Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Katic, Halliday; Davis, Arfield, Kamara; Aribo, Kent, Morelos.

Braga: Matheus; Wallace, Carmo, Silva; Esgaio, Palhinha, Fransergio, Sequeira; Horta, Galeno, Paulinho.

  1. 20.02.2020
  2. Güncelleme: 20.02.2020 12:12
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