Glasgow Rangers - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler...
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda İskoçya Ligi ekiplerinden Glasgow Rangers ile Braga karşı karşıya gelecek. İki takımın rövanş maçı öncesi birbirlerine üstünlük sağlamak için çıkacağı maçın çekişmeli geçmesi beklenirken futbolseverler de mücadelenin yayın bilgilerini araştırıyor... Peki, Glasgow Rangers - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın yayın bilgileri ve iki takımın muhtemel ilk 11'ler fotomac.com.tr'de...
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Glasgow Rangers ile Braga kozlarını paylaşacak. Mücadeleye dair canlı yayn ayrıntıları ile muhtemel ilk 11'ler haberimizde...
Glasgow Rangers - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Glasgow Rangers - Braga, UEFA Avrupa Ligi maçı 20 Şubat Perşembe günü Bein Sports beIN Connect, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 23:00.
MUHTEMEL İLK 11'LER:
Glasgow Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Katic, Halliday; Davis, Arfield, Kamara; Aribo, Kent, Morelos.
Braga: Matheus; Wallace, Carmo, Silva; Esgaio, Palhinha, Fransergio, Sequeira; Horta, Galeno, Paulinho.
- 20.02.2020
- Güncelleme: 20.02.2020 12:12
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
eyyamcı hakem fırat aydunus a zerre kadar güvenmiyorm.bu adam TSa sarı kartla oyuncularımızı korkutacaktr.çok dikkatli olalım..
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Stu belki, Hosseini yok
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı Sturridge., arkadaşları şampiyonluk mücadelesi veriyor,, bu sürekli sakat !!! ya zaten oynayacağın 30-35 dk.
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
ali baş bu maçı fırat aydınus katledrse şaşmm.bjknn çocuğu aydınus diye tezahurat eiyordu bjk tarftarı buna.ligde önce ts sonra alanya medipol ve si
Glasgow Rangers - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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