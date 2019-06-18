UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi
UEFA Avrupa Ligi 2019-20 sezonu 1. ön eleme turu kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine 94 takım katıldı.
Organizasyonda 1. ön eleme turu ilk karşılaşmaları 11 Temmuz, rövanşları da 18 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kuru çekimi ise yarın yapılacak.
İŞTE EŞLEŞMELER;
GRUP 1
Malmö (SWE) v Ballymena (NIR)/NSÍ (FRO)
Connah's Quay Nomads (WAL) v Kilmarnock (SCO)
Breidablik (ISL) v Vaduz (LIE)
Brann (NOR) v Shamrock Rovers (IRL)
Vitebsk (BLR) v KuPS Kuopio (FIN)
GRUP 2
Ordabasy Shymkent (KAZ) v Torpedo Kutaisi (GEO)
Sant Julià (AND)/Europa (GIB) v Legia (POL)
Gzira United (MLT) v Hajduk Split (CRO)
Radnicki Niš (SRB) v Flora (EST)
CSKA Sofia (BUL) v Titograd (MNE)
GRUP 3
Maccabi Haifa (ISR) v Mura (SVN)
Debrecen (HUN) v Kukësi (ALB)
Jeunesse Esch (LUX) v Tobol Kostanay (KAZ)
FCSB (ROU) v Milsami Orhei (MDA)
Cukaricki (SRB) v Banants (ARM)
GRUP 4
Crusaders (NIR) v B36 (FRO)
Inter Turku (FIN) v Brøndby (DEN)
Prishtina (KOS)/St Joseph's (GIB) v Rangers (SCO)
Cork (IRL) v Progrès Niederkorn (LUX)/Cardiff Metropolitan University (WAL)
Molde (NOR) v KR (ISL)
GRUP 5
Levski Sofia (BUL) v Ruzomberok (SVK)
Akademija Pandev (MKD) v Zrinjski (BIH)
FK Zeta (MNE) v Fehérvár (HUN)
Shakhtyor Soligorsk (BLR) v Hibernians (MLT)
Neftçi (AZE) v Speranta Nisporeni (MDA)
GRUP 6
Olimpija Ljubljana (SVN) v Rigas FS (LVA)
Budapest Honvéd (HUN) v Zalgiris Vilnius (LTU)
Radnik Bijeljina (BIH) v Spartak Trnava (SVK)
Fola Esch (LUX) v Chikhura Sachkhere (GEO)
Alashkert (ARM) v Makedonija Skopje (MKD)
GRUP 7
Dinamo Tbilisi (GEO) v La Fiorita (SMR)/Engordany (AND)
Široki Brijeg (BIH) v Kairat Almaty (KAZ)
Kauno Zalgiris (LTU) v Apollon Limassol (CYP)
Ventspils (LVA) v Teuta (ALB)
Cracovia Kraków (POL) v DAC 1904 Dunajská Streda (SVK)
GRUP 8
Stjarnan (ISL) v Levadia Tallinn (EST)
Barry Town (WAL)/Cliftonville (NIR) v Haugesund (NOR)
Riteriai (LTU) v KÍ (FRO)/Tre Fiori (SMR)
Dinamo Minsk (BLR) v Liepaja (LVA)
Norrköping (SWE) v Saint Patrick's (IRL)
Aberdeen (SCO) v RoPS Rovaniemi (FIN)
GRUP 9
Domzale (SVN) v Balzan (MLT)
Laçi (ALB) v Hapoel Beer-Sheva (ISR)
Buducnost Podgorica (MNE) v Narva Trans (EST)
Sabail (AZE) v U Craiova 1948 (ROU)
Pyunik (ARM) v Shkupi (MKD)
AEK Larnaca (CYP) v Petrocub-Hincesti (MDA)
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arif mevcut kadroyu tutarsan transfer yapmana gerek yok, onazi de iyileşince tamamdır Trabzon şampiyonluğun en büyük adayı olur
UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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