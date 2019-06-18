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18 Haziran 2019, Salı
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'nde kuralar çekildi

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi

2019-20 sezonu 1. ön eleme turu kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine 94 takım katıldı.

Organizasyonda 1. ön eleme turu ilk karşılaşmaları 11 Temmuz, rövanşları da 18 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

2. ön eleme turu kuru çekimi ise yarın yapılacak.

İŞTE EŞLEŞMELER;

GRUP 1
Malmö (SWE) v Ballymena (NIR)/NSÍ (FRO)
Connah's Quay Nomads (WAL) v Kilmarnock (SCO)
Breidablik (ISL) v Vaduz (LIE)
Brann (NOR) v Shamrock Rovers (IRL)
Vitebsk (BLR) v KuPS Kuopio (FIN)

GRUP 2
Ordabasy Shymkent (KAZ) v Torpedo Kutaisi (GEO)
Sant Julià (AND)/Europa (GIB) v Legia (POL)
Gzira United (MLT) v (CRO)
Radnicki Niš (SRB) v Flora (EST)
CSKA Sofia (BUL) v Titograd (MNE)

GRUP 3
Maccabi Haifa (ISR) v Mura (SVN)
Debrecen (HUN) v Kukësi (ALB)
Jeunesse Esch (LUX) v Tobol Kostanay (KAZ)
FCSB (ROU) v Milsami Orhei (MDA)
Cukaricki (SRB) v Banants (ARM)

GRUP 4
Crusaders (NIR) v B36 (FRO)
Inter Turku (FIN) v Brøndby (DEN)
Prishtina (KOS)/St Joseph's (GIB) v Rangers (SCO)
Cork (IRL) v Progrès Niederkorn (LUX)/Cardiff Metropolitan University (WAL)
Molde (NOR) v KR (ISL)

GRUP 5
Levski Sofia (BUL) v Ruzomberok (SVK)
Akademija Pandev (MKD) v Zrinjski (BIH)
FK Zeta (MNE) v Fehérvár (HUN)
Shakhtyor Soligorsk (BLR) v Hibernians (MLT)
Neftçi (AZE) v Speranta Nisporeni (MDA)

GRUP 6
Olimpija Ljubljana (SVN) v Rigas FS (LVA)
Budapest Honvéd (HUN) v Zalgiris Vilnius (LTU)
Radnik Bijeljina (BIH) v Spartak Trnava (SVK)
Fola Esch (LUX) v (GEO)
Alashkert (ARM) v Makedonija Skopje (MKD)

GRUP 7
Dinamo Tbilisi (GEO) v La Fiorita (SMR)/Engordany (AND)
Široki Brijeg (BIH) v Kairat Almaty (KAZ)
Kauno Zalgiris (LTU) v (CYP)
Ventspils (LVA) v Teuta (ALB)
Cracovia Kraków (POL) v DAC 1904 Dunajská Streda (SVK)

GRUP 8
Stjarnan (ISL) v Levadia Tallinn (EST)
Barry Town (WAL)/Cliftonville (NIR) v Haugesund (NOR)
Riteriai (LTU) v KÍ (FRO)/Tre Fiori (SMR)
(BLR) v Liepaja (LVA)
Norrköping (SWE) v Saint Patrick's (IRL)
Aberdeen (SCO) v RoPS Rovaniemi (FIN)

GRUP 9
Domzale (SVN) v Balzan (MLT)
Laçi (ALB) v Hapoel Beer-Sheva (ISR)
Buducnost Podgorica (MNE) v Narva Trans (EST)
Sabail (AZE) v U Craiova 1948 (ROU)
Pyunik (ARM) v Shkupi (MKD)
AEK Larnaca (CYP) v Petrocub-Hincesti (MDA)

  1. 18.06.2019
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