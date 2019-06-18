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18 Haziran 2019, Salı
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Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme kuraları çekildi

Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme kuraları çekildi

Şampiyonlar Ligi heyecanı yeniden start aldı. Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonunda 1. ön eleme turu kuraları bugün çekildi.

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu 1. ön eleme turu kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine, 1. ön eleme turundan 32 takım katıldı.

Organizasyonda 1. ön eleme turu maçları, 9-10 ile 16-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

EŞLEŞMELER ŞÖYLE:

Nomme Kalju (Estonya) - Şkendiya (Kuzey Makedonya)

Süduva (Litvanya) - Kızılyıldız ()

Ararat-Armenia (Ermenistan) - AIK (İsveç)

Astana (Kazakistan) - CFR Cluj (Romanya)

Ludogorets () - Ferencvaros (Macaristan)

Celtic (İskoçya) - Saraybosna ()

Sheriff (Moldova) - Saburtalo (Gürcistan)

F91 Dudelange (Lüksemburg) - Valletta (Malta)

Partizani (Arnavutluk) - Karabağ (Azerbaycan)

Slovan Bratislava (Slovakya) - Sutjeska (Karadağ)

Linfield () - Rosenborg (Norveç)

Valur Reykjavik (İzlanda) - Maribor (Slovenya)

Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) - Riga (Letonya)

The New Saints (Galler) - Ön eleme turunu kazanan takım

HJK Helsinki (Finlandiya) - HB Torshavn (Faroe Adaları)

BATE Borisov (Belarus) - Piast Gliwice (Polonya)

  1. 18.06.2019
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