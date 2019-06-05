Şampiyonlar Ligi'nin en güzel golü Messi'den!
05 Haziran 2019, Çarşamba
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'nin en güzel golü Messi'den!

Şampiyonlar Ligi'nin en güzel golü Messi'den!

'nın Arjantinli yıldızı 'nin yarı finalde 'a serbest vuruştan attığı gol, 'nde 2018-2019 sezonunun en iyisi seçildi.

'nın internet sitesinden futbolseverlerin oylarıyla belirlenen 'nde sezonun golü, Messi'nin 'u ağırladıkları yarı final ilk maçının 82. dakikasında serbest vuruştan kaydettiği gol oldu.

Oylamada Messi'nin golü, Hırvat takım arkadaşı Ivan Rakitic'in Tottenham'a, 'tan Portekizli 'nun 'a ve 'ten Hollandalı 'in 'ya attığı golleri geride bıraktı.

  1. 05.06.2019
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