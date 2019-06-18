Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve yeni sezonda ülkemizi Devler Ligi arenasında temsil edecek olan Galatasaray, transferde alacağı oyunculara yoğunlaşırken, takımın genç yıldızına dev bir talip çıktı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
18 Haziran 2019 Salı 16:11
Güncelleme: 18.06.2019 16:11
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Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.
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Sarı-kırmızılı takım kadrosuna katacağı isimlere yoğunlaşırken, genç oyuncusuna ise sürpriz bir talip çıktı.
İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre Galatasaray forması giyen Yunus Akgün dikkatle izleniyor.
Akgün'ün, Freiburg forması giyen Luca Waldschmidt ile birlikte Serie A ekibi Lazio'nun transfer listesinde bulunduğuna dikkat çekildi.
Haberde 18 yaşındaki futbolcunun geride bıraktığımız sezon A takımla çıktığı maçlarda 172 dakika süre almasına rağmen yeteneğini gösterdiğine dikkat çekildi.