İtalyanlar duyurdu: Galatasaraylı futbolcuya sürpriz talip! - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
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İtalyanlar duyurdu: Galatasaraylı futbolcuya sürpriz talip!

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve yeni sezonda ülkemizi Devler Ligi arenasında temsil edecek olan Galatasaray, transferde alacağı oyunculara yoğunlaşırken, takımın genç yıldızına dev bir talip çıktı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

18 Haziran 2019 Salı 16:11 Güncelleme: 18.06.2019 16:11
İtalyanlar duyurdu: Galatasaraylı futbolcuya sürpriz talip!

Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.

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İtalyanlar duyurdu: Galatasaraylı futbolcuya sürpriz talip!

Sarı-kırmızılı takım kadrosuna katacağı isimlere yoğunlaşırken, genç oyuncusuna ise sürpriz bir talip çıktı.

İtalyanlar duyurdu: Galatasaraylı futbolcuya sürpriz talip!

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre Galatasaray forması giyen Yunus Akgün dikkatle izleniyor.

İtalyanlar duyurdu: Galatasaraylı futbolcuya sürpriz talip!

Akgün'ün, Freiburg forması giyen Luca Waldschmidt ile birlikte Serie A ekibi Lazio'nun transfer listesinde bulunduğuna dikkat çekildi.

İtalyanlar duyurdu: Galatasaraylı futbolcuya sürpriz talip!

Haberde 18 yaşındaki futbolcunun geride bıraktığımız sezon A takımla çıktığı maçlarda 172 dakika süre almasına rağmen yeteneğini gösterdiğine dikkat çekildi.

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