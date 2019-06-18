Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve yeni sezonda ülkemizi Devler Ligi arenasında temsil edecek olan Galatasaray, transferde alacağı oyunculara yoğunlaşırken, takımın genç yıldızına dev bir talip çıktı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)