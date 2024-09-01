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Celtic 3 - 0 Rangers (MAÇ SONUCU ÖZET)

İskoçya Premiership 4. haftasında Celtic, evinde Ranger'ı ağırladı. Old Firm derbisinde 3 - 0'lık skorla kazanan taraf Celtic oldu. İşte maçın ayrıntıları...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 17:01 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 17:03
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Celtic 3 - 0 Rangers (MAÇ SONUCU ÖZET)

İskoçya Premiership 4. haftasında Celtic, kendi evinde Rangers'ı konuk etti. Old Firm derbisi 3 - 0'lık Celtic üstünlüğü ile biterken maçta toplamda 9 sarı kart gösterildi. İşte Glasgow mücadelesinin detayları...

İlk düdükten 17 dakika sonra Celtic'in ilk golü D. Maeda tarafından kaydedildi: 1 - 0

K. Furuhashi'nin 40. dakikada attığı gol ile durum 2 - 0 oldu ve soyunma odalarına ev sahibi Celtic'in üstünlüğü ile gidildi.

İkinci yarıda C. McGregor, 3. golü kaydetti ve dakika 75'te skoru belirledi: 3 - 0

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