Celtic 3 - 0 Rangers (MAÇ SONUCU ÖZET)

İskoçya Premiership 4. haftasında Celtic, kendi evinde Rangers'ı konuk etti. Old Firm derbisi 3 - 0'lık Celtic üstünlüğü ile biterken maçta toplamda 9 sarı kart gösterildi. İşte Glasgow mücadelesinin detayları...

İlk düdükten 17 dakika sonra Celtic'in ilk golü D. Maeda tarafından kaydedildi: 1 - 0

K. Furuhashi'nin 40. dakikada attığı gol ile durum 2 - 0 oldu ve soyunma odalarına ev sahibi Celtic'in üstünlüğü ile gidildi.

İkinci yarıda C. McGregor, 3. golü kaydetti ve dakika 75'te skoru belirledi: 3 - 0