Giorgio Chiellini Juventus'a sportif direktör olarak geri dönüyor!

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük deneyimi yaşayan Giorgio Chiellini, bu kez teknik ekibin bir parçası değil, yönetici pozisyonunda Juventus'a katkı sağlayacak.

İtalyan spor gazetesi La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre, Juventus yönetimi Chiellini'yi geri getirerek kulüp içindeki olumsuz atmosferi dağıtmayı ve takıma yeni bir enerji kazandırmayı hedefliyor.

Futbol kariyerine Livorno altyapısında başlayan Chiellini, Fiorentina'da forma giydikten sonra Juventus'a transfer oldu. 17 sezon boyunca Juventus forması giyen deneyimli stoper, 2022-2023 sezonunda Los Angeles FC'ye transfer olmuş ve burada iki sezon oynadıktan sonra profesyonel futbolculuk kariyerine son vermişti.

Juventus formasıyla 9 Serie A şampiyonluğu dahil olmak üzere toplamda 20 kupa kazanan Chiellini, sportif direktörlük göreviyle kulübüne bu kez farklı bir rolde hizmet etmeye hazırlanıyor.