Hull City - Norwich City: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Championship'in 3. haftasında Hull City sahasında Norwich City'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip Estupinan'ın attığı 2 golle 2-1 kazandı ve 3 maçta 7 puan topladı.
İngiltere Championship'in 3. hafta karşılaşmasında Hull City ile Norwich City kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Hull City'e galibiyeti getiren golleri 43. ve 62. dakikalarda Oscar Estupinan kaydetti. Norwich'in tek golü ise 72'de Marcelino Nunez'den geldi.
Bu sonucun ardından Hull City, 7 puana yükseldi. Norwich ise 3 hafta sonunda 1 puanda kaldı.