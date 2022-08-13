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Hull City - Norwich City: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... İngiltere Championship'te Hull City ile Norwich City karşı karşıya geldi. Turuncu-siyahlıların sahasında oynanan mücadelede ev sahibi ekip 2-1'lik skorla sahadan galip ayrılan taraf oldu. İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 19:27
Hull City - Norwich City: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Championship'in 3. haftasında Hull City sahasında Norwich City'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip Estupinan'ın attığı 2 golle 2-1 kazandı ve 3 maçta 7 puan topladı.

İngiltere Championship'in 3. hafta karşılaşmasında Hull City ile Norwich City kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hull City'e galibiyeti getiren golleri 43. ve 62. dakikalarda Oscar Estupinan kaydetti. Norwich'in tek golü ise 72'de Marcelino Nunez'den geldi.

Bu sonucun ardından Hull City, 7 puana yükseldi. Norwich ise 3 hafta sonunda 1 puanda kaldı.

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