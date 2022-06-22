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Kral Sittard’da

Kariyerine nasıl devam edeceği merak edilen tecrübeli futbolcu, 2 yılı oyuncu ve 3 yılı antrenör olmak üzere Fortuna Sittard ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Kral Sittard’da

Fransa ekibi Lille'den ayrılan Burak Yılmaz, F.Sittard ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Golcü isim transferiyle ilgili olarak, "Hollanda'da geçireceğim zamanları dört gözle bekliyorum. Sittard'ın bana sunmak istedikleri önemliydi. Önce kulüpte oyuncu olarak geçireceğim döneme odaklanıyorum." açıklamasını yaptı.

Fortuna Sittard Müdürü Sjoerd Ars ise "Fortuna adına harika bir gün. Böyle bir oyuncuyu yakalayabildiğimiz için çok mutluyuz. Burak Yılmaz yaşına rağmen halen son derece zinde ve istekli. Tecrübesinin hem saha içinde, hem de saha dışında bize değer katacağına inanıyoruz" diye konuştu.

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