Ajax’ta yeni hoca schreuder

Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Ajax, Erik ten Hag'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Alfred Schreuder'i getirdi. 49 yaşındaki teknik adam, kırmızı-beyazlı kulüple 2 yıllık sözleşme imzaladı. Schreuder, geçtiğimiz sezon çalıştırdığı Belçika ekibi Club Brugge ile şampiyonluk yaşamıştı.
Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Ajax, Erik ten Hag'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Alfred Schreuder'i getirdi. 49 yaşındaki teknik adam, kırmızı-beyazlı kulüple 2 yıllık sözleşme imzaladı. Schreuder, geçtiğimiz sezon çalıştırdığı Belçika ekibi Club Brugge ile şampiyonluk yaşamıştı.