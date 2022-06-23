Haberler Avrupa’dan Futbol Ajax’ta yeni hoca schreuder

Ajax’ta yeni hoca schreuder

Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Ajax, Erik ten Hag'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Alfred Schreuder'i getirdi. 49 yaşındaki teknik adam, kırmızı-beyazlı kulüple 2 yıllık sözleşme imzaladı. Schreuder, geçtiğimiz sezon çalıştırdığı Belçika ekibi Club Brugge ile şampiyonluk yaşamıştı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Ajax’ta yeni hoca schreuder
Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Ajax, Erik ten Hag'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Alfred Schreuder'i getirdi. 49 yaşındaki teknik adam, kırmızı-beyazlı kulüple 2 yıllık sözleşme imzaladı. Schreuder, geçtiğimiz sezon çalıştırdığı Belçika ekibi Club Brugge ile şampiyonluk yaşamıştı.
DİĞER
Hugo'nun Tolga Abi'si yıllar sonra ortaya çıktı! Tolga Gariboğlu'nun oğlu ile benzerlikleri yorum yağmuruna tutuldu!
Zerrin Özer’den sevenlerine kahreden haber! Hayranları ayağa kalktı sosyal medya çalkalandı “Bu gerçek olamaz”
Ve anlaşma tamam! Trezeguet geliyor
Beşiktaş'ın Muleka teklifi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ManU’ya hayır dedi
Orkun Kökçü’yü istiyorlar
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE ZAM MÜJDESİ! Numan Kurtulmuş açıkladı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Fatih Terim çağırsa gelirdim" "Fatih Terim çağırsa gelirdim" 06:31
Galatasaray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! Galatasaray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! 00:44
Galatasaray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! Galatasaray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! 00:26
Yunus Akgün imzayı atıyor! Astronomik bedel... Yunus Akgün imzayı atıyor! Astronomik bedel... 23:59
Benfica'dan Beşiktaş'a Seferovic cevabı! Benfica'dan Beşiktaş'a Seferovic cevabı! 23:59
Fener'in 3. transferi Abdülkerim! Fener'in 3. transferi Abdülkerim! 23:59
Daha Eski
Sörloth'u yoklayan Fenerbahçe'den Weghorst hamlesi! Sörloth'u yoklayan Fenerbahçe'den Weghorst hamlesi! 23:58
Cimbom'dan yılın bombası! Kesenin ağzı açıldı Cimbom'dan yılın bombası! Kesenin ağzı açıldı 23:58
F.Bahçe ile Shkupi özel maçta yenişemedi! F.Bahçe ile Shkupi özel maçta yenişemedi! 23:58
Beşiktaş'ın gündemindeydi! İstenen rakam şoke etti Beşiktaş'ın gündemindeydi! İstenen rakam şoke etti 23:57
Fenerbahçe'den Emre Mor hamlesi! Görüşmeler... Fenerbahçe'den Emre Mor hamlesi! Görüşmeler... 23:57
Pazarlıklar kızıştı! İşte gözden çıkarılan rakam Pazarlıklar kızıştı! İşte gözden çıkarılan rakam 23:57