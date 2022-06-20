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Real Madrid Antonio Rudiger transferini açıkladı!

Real Madrid'den dev stoper... Eflatun beyazlılar geçtiğimiz sezon Chelsea'de forma giyen 29 yaşındaki Alman stoperi kadrosuna kattığını açıkladı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 16:57
Real Madrid Antonio Rudiger transferini açıkladı!

Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren Real Madrid dev bir transferi bitirdi... Chelse'den ayrılan tecrübeli stoperi kadrosuna katan Madrid ekibi Antonio Rudiger'i basına tanıttı. 22 numaralı formayı giyecek olan yıldız stoper ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

2017 yılında Roma'dan Chelsea'ye 35 milyon euro transfer olan Rudiger, Chelsea ile 204 resmi maçta forma giyerken 12 kez rakip fileleri havalandırdı.

Basın mensuplarının karşısına geçen Rudiger, Pepe sahada bir canavar gibiydi. Onu çok beğenirdim ifadelerini kullandı.

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