Real Madrid Antonio Rudiger transferini açıkladı!

Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren Real Madrid dev bir transferi bitirdi... Chelse'den ayrılan tecrübeli stoperi kadrosuna katan Madrid ekibi Antonio Rudiger'i basına tanıttı. 22 numaralı formayı giyecek olan yıldız stoper ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

2017 yılında Roma'dan Chelsea'ye 35 milyon euro transfer olan Rudiger, Chelsea ile 204 resmi maçta forma giyerken 12 kez rakip fileleri havalandırdı.

Basın mensuplarının karşısına geçen Rudiger, Pepe sahada bir canavar gibiydi. Onu çok beğenirdim ifadelerini kullandı.