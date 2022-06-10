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Futbolda devrim

tamamladı. Hollanda 2. Ligi’nde kurallar değişiyor. Maç süresi, taç atışları ve serbest vuruşlarda radikal kararlar devreye girecek

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 06:50
Futbolda devrim
Futbolda uzun süredir alınması konuşulan radikal kararların yeri ve zamanı belli oldu. Hollanda 2. Ligi'nde 2023-2024'ten itibaren oyun kurallarının değişeceği vurgulandı. İlk olarak maçların süresi 90'dan 60 dakikaya düşürülecek. Taç atışlarının ayakla kullanılması beklenirken; oyun süresinin artması için radikal bir çözüm bulundu. Top oyunda olmadığında basketbolda olduğu gibi süre duracak. Serbest vuruşta top sürmenin serbest olması kurallar arasında yer alıyor. Sınırsız oyuncu değişikliğine sahip olacak takımlarda sarı kart gören 5 dakika dışarı çıkacak. Hollanda Futbol Federasyonu Amatör Futbol Direktörü Jan Dirk van der Zee, 2023-2024'ten itibaren pilot uygulamaya başlayacaklarını söyledi.
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