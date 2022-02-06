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Feyenoord - Sparta Rotterdam 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Hollanda Eredivisie'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Feyenoord sahasında Sparta Rotterdam'ı ağırladı. Mücadeleyi 4-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Orkun Kökçü, 11. dakikada Ali Rıza Cihanbehş ve 50 ile 70. dakikalarda Guus Til kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 16:49
Feyenoord - Sparta Rotterdam 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Hollanda Eredivisie'nın 21. haftasında Feyenoord, sahasında Sparta Rotterdam'ı konuk etti. Ev sahibi takım, rakibini 4. dakikada Orkun Kökçü, 11. dakikada Ali Rıza Cihanbehş ve 50 ile 70. dakikalarda Guus Til'in attığı gollerle 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Feyenoord'da maça ilk 11'de başlayan ve takımının ilk golünü kaydeden milli futbolcumuz Orkun Kökçü, 90 dakika sahada kaldı.

Feyenoord bu sonuçla puanını 45'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Bu sezonki 11. yenilgisini alan Sparta Rotterdam ise 14 puanda kaldı.

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