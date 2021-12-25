SPOR HABERİ - Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah'ın yeni adresi belli oldu!

İngiltere'de aradığını bulamayan oyuncu soluğu bu kez Portekiz'de aldı. Maritimo ile sözleşme imzalasa da burada da umduğunu bulamadı. Bir kez Maritimo II forması giyen oyuncu A takımda hiç şans bulamadı. Maritimo, Aralık ayının ortasında Faiq Bolkiah'ın sözleşmesini feshetti.

İngiltere'de ve Portekiz'de futboluyla kendini kabul ettiremeyen Faiq Bolkiah 23 yaşına geldi. Ancak Brunei sultanının yeğeni, futbolcu olma konusunda ısrarını sürdürüyor. Tayland Ligi takımlarından Chonburi FC, Bolkiah'ın yeni adresi olurken kulüp transferi resmi internet sitesinden 'Dünyanın en zengin futbolcusu' olarak duyurdu.