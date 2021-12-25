En değerli Türk futbolcular belli oldu! 40 milyon Euro ile zirvede... ​

Avrupa'nın üst düzey liglerinde ülkemizi başarıyla temsil eden milli futbolcular değerine değer katmaya devam ediyor. KPMG Football Benchmark, en değerli 10 Türk futbolcuyu sıraladı.
Avrupa'nın üst düzey liglerinde ülkemizi başarıyla temsil eden milli futbolcular değerine değer katmaya devam ediyor. KPMG Football Benchmark, en değerli 10 Türk futbolcuyu sıraladı.
ALTAY BAYINDIR - 17.3 MİLYON EURO
Konyaspor maçında ağır sakatlık geçiren ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Fenerbahçe'nin bir numarası Altay Bayındır, değerini 17.3 milyon euroya yükseltti.
ENES ÜNAL - 18.7 MİLYON EURO
La Liga'da Getafe forması giyen Enes Ünal'ın değeri 18.7 milyon euro. 24 yaşındaki oyuncu bu sezon 18 maçta 5 gol attı.