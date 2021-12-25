En değerli Türk futbolcular belli oldu! 40 milyon Euro ile zirvede... ​

HAKAN ÇALHANOĞLU - 39.6 MİLYON EURO KPMG Benchmark tarafından hazırlanan listede en yaşlı futbolcunun 28 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu olması gözlerden kaçmadı. Geçen sezon Milan'da bu sezon da Inter'de başarılı oyunuyla beğeni toplayan yıldız oyuncu değerini 39.6 milyon euro seviyesine çıkardı.

BURAK YILMAZ 85. SIRADA



Öte yandan İngiltere'nin saygın yayın kuruluşlarından Guardian'ın her yıl yaptığı en iyi 100 futbolcu listesinde Burak Yılmaz da yer aldı. Lille'de 2020-21 sezonunda şampiyon olan 36 yaşındaki forvet, 85. sıraya yazıldı. Guardian'da Adam White imzalı analizde, Burak'ın Lille'in tarihi şampiyonluğunda büyük bir liderlik gösterdiği vurgulandı. Tecrübeli futbolcunun halen daha Lille'in en iyilerinden olduğu kaydedildi.