Haberler Avrupa’dan Futbol UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa kupalarında play-off turu kuraları çekilecek. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un rakipleri belli olacak Temsilcilerimizin kura çekim saati merak ediliyor. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın eşleşme ihtimali de taraftarları heyecanlandırdı. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 12:16
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off kura çekimi yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belli olacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Play-off kuraları ne zaman ve saat kaçta çekilecek?

PLAY-OFF KURALARI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, 2 Ağustos Pazartesi günü saat 13:00'te başlayacak. Fenerbahçe'nin bu turdan dahil olduğu, Galatasaray'ın ise 3. eleme turunda İskoçya ekibi St. Johnstone'u geçmesi halinde muhtemel rakibinin belirleneceği UEFA Avrupa Ligi play-off kurası, TSİ 14.00'te çekilecek. Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off kura çekimi ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Play-off turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 17-18 ve 24-25 Ağustos, Avrupa Ligi ile Avrupa Konferans Ligi'nde ise 19 ve 26 Ağustos'ta oynanacak.

SON DAKİKA