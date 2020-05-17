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17 Mayıs 2020, Pazar
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’da uzatma geldi

Danimarka’da uzatma geldi

, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Danimarka ve ikinci ligde forma giyen oyuncuların bu sezonki sözleşmelerinin 'a kadar uzatıldığını duyurdu.

, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Danimarka ve ikinci ligde forma giyen oyuncuların bu sezonki sözleşmelerinin 'a kadar uzatıldığını duyurdu. Danimarka'da ligler, 28 Mayıs'ta yeniden başlayacak. Müsabakaların seyircisiz oynanacağı 2019-2020 sezonunun 26 Temmuz'da tamamlanması hedefleniyor.
  1. 17.5.2020
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