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12 Nisan 2020, Pazar
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Belarus'ta sanal seyirci!

Belarus'ta sanal seyirci!

Koronavirüsün durduramadığı 'nde , Soligorsk maçı öncesi sanal bilet sattı. ortamında 30 taraftar bilet alırken, Brest kulübü tribünlere cansız mankenler yerleştirdi.

Koronavirüsün durduramadığı 'nde , Soligorsk maçı öncesi sanal bilet sattı. ortamında 30 taraftar bilet alırken, Brest kulübü tribünlere cansız mankenler yerleştirdi. Tanesi 26 dolar olan biletleri alan taraftarların fotoğrafları da mankenlerin üzerine fotomontaj ile yapıştırıldı. Maçı az da olsa normal seyirciler de takip etti.
  1. 12.4.2020
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